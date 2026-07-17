V Furlaniji vlak povozil delavca

V bližini furlanskega kraja San Giorgio di Nogaro se je danes nekaj minut po 13. uri na železniških tračnicah zgodila smrtna nesreča pri delu. Vlak je povozil delavca, ki je popravljal tovorni vlak. Žrtev je v Latisani stanujoči 44-letni državljan Tunizije. Po prvih razpoložljivih informacijah kaže, da je moški izstopil z lokomotive, ki jo je popravljal, ravno v trenutku, ko je mimo pripeljal regionalni vlak, na katerem sicer ni bilo potnikov, pa naj bi delavec izgubil ravnotežje, zaradi česar ga je vlak zadel. Moški je na kraju umrl.

Na kraj nesreče so prišli rešilci in pristojne oblasti, ki bodo preiskale nesrečo. V bližini kraja San Giorgio di Nogaro je bil železniški promet zaradi preiskave prekinjen. Regionalni in lokalni vlaki so zabeležili zamudo, možne so tudi odpovedi povezav. Za nekatere povezave so uredili avtobusni prevoz, je poročal italijanski informativni oddelek javne radiotelevizije RAI za FJK. Po navedbah dnevnika Il Piccolo naj bi bil zaposlen pri izvajalskem podjetju InRail.