»Za Electrolux naj se angažirata italijanska vlada in EU«

Predstavniki Dežele Furlanije - Julijske krajine, sindikatov in gospodarskih združenj so na današnjem omizju o prihodnosti obrata podjetja Electrolux v Porcii pozvali k skupnemu ukrepanju italijanske vlade in Evropske unije. Srečanje je potekalo pred torkovim pogovorom na italijanskem ministrstvu za podjetništvo in proizvodnjo Made in Italy v Rimu v luči načrta švedske multinacionalke, ki predvideva 1700 odpovedi delovnih razmerij v Italiji, pri čemer bi brez službe ostalo 262 zaposlenih v obratu v Porcii. Pristojni v deželni vladi za gospodarske dejavnosti Sergio Emidio Bini je opozoril, da so razmere resne, prednostna cilja Dežele FJK po njegovih besedah ostajata ohranitev delovnih mest in proizvodnega obrata. Na današnjem srečanju je sodelovala tudi Alessia Rosolen, ki je v Fedrigovi ekipi pristojna za resor dela: namere švedske družbe Electrolux jo zelo skrbijo.

V sindikatu Uilm opozarjajo, da naj bi podjetje proizvodnjo pralnih strojev preneslo na Tajsko ter da je ogroženih več delovnih mest od napovedanega. Skrbi jih tudi prihodnost razvojnih in kompetenčnih centrov v Porcii.

Predsednik združenja Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti je poudaril, da mora odločneje ukrepati tudi EU, zlasti proti nelojalni azijski konkurenci. Po njegovih besedah je od evropskih odločitev odvisna prihodnost celotne italijanske in evropske predelovalne industrije.