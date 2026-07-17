Med polčasom mundiala Madonna, Shakira in Bieber, a šov že sproža polemike

Nogometni svet česa takšnega še ni videl – finale svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo bo med polčasoma popestril glasbeni šov. Nastopilo naj bi več pop ikon, kot so Madonna, Shakira, Justin Bieber, pojavili naj bi se tudi liki iz oddaje Muppet Show, kot sta Kermit in gospodična Piggy.

Spektakel je namenjen tudi zbiranju sredstev za podporo izobraževanju otrok po vsem svetu. Po navedbah Fife in organizacije Global Citizen naj bi koncert trajal enajst minut. Ker pa bo treba postaviti in nato pospraviti oder, je malo verjetno, da bi to lahko izvedli v okviru običajnega 15-minutnega odmora med polčasoma, kar že sproža razprave.

Poročila namigujejo, da bi se lahko odmor podaljšal na 20 ali celo 30 minut. To bi bilo za ekipi, ki igrata v finalu, nenavadno. Fifa zadeve še ni komentirala. Pravila Mednarodnega odbora za nogometna pravila (Ifab) določajo, da so igralci upravičeni do odmora med polčasoma, ki pa ne sme trajati dlje kot 15 minut. Trajanje odmora se lahko spremeni le z dovoljenjem sodnika.