»Nogomet je za veliko večino Argentincev skoraj kot vera«

Profesorica na drugostopenjskih srednjih šolah v Trstu Florencia Klaric je na telefonski klic dan po zmagi Argentine nad Anglijo v polfinalu nogometnega svetovnega prvenstva odgovorila s Cresa. Obstaja predsodek, da žensk nogomet ne zanima oziroma bistveno manj kot moške.

Pa vi, spremljate?

Gledam tekme, ko je svetovno prvenstvo. In navijam za Argentino.

Razložite zakaj.

Ker sem Argentinka.

A tako po očetovi kot mamini strani nimate argentinskih prednikov.

Ni čisto res. Jaz sem rojena v Argentini, od tam smo šli, ko sem imela osem let. Tudi moja mama in oče sta rojena v Argentini. Je pa res, da nonoti so bili s Krasa in se preselili tja. Mi smo se vrnili.

Kako ste torej doživljali polfinale Argentina - Anglija?

Uh, nisem mogla gledati. Hodila sem gor in dol, brala, nisem se mogla zbrati ...

Zakaj niste mogli gledati?

Ker je zmeraj tako. Te tekme so zame preveč napete. Zdaj sta se za Argentino navdušila tudi moja »ta mala«. Pojeta navijaške pesmi. Starejši ima 11 let, letos povsem razume, kaj se dogaja in je presrečen.

Kako bi opisali status nogometa v Argentini?

Ko je pred štirimi leti Argentina postala svetovni prvak, je vlada razglasila državni praznik, da bi ljudje pozdravili prihod nogometašev domov. Vsi so noreli, tam na Avenii 9 de Julio je bilo štiri milijone ljudi. Nogomet je za Argentince skoraj kot vera. Stric, ki je tam, mi pošilja posnetke, jih pogledam in bi bila rada tam.

Ste neke vrste »argentinska kolonija« pri nas. Kaj bo v nedeljo, boste tudi vi noreli?

Bomo nazdravili.

Boste v nedeljo gledali finale?

Ne bom, ker ne morem.

Ker pač ne zdržite pred TV ali ker imate druge obveznosti?

Ker ne zdržim. Tudi včeraj, recimo ... Malo sem gledala, a sem trpela. Anglija je igrala urejeno, dobro, potem je še povedla. Na koncu pa je prišla na dan lastnost Argentincev, da do zadnjega ne popustijo.

Bi si drznili napoved pred nedeljskim finalom Argentina - Španija?

Ojej ... Upamo, da bo Argentina zmagala. Vamos, vamos Argentina!