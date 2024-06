Gorski reševalci iz Plodna so včeraj ob 13.30 posredovali na gori Terza Piccola, kjer sta obtičala dva mlada pohodnika. Štiriindvajsetletno dekle iz Vidma in petindvajsetletni mladenič iz Dola v Venetu sta zgrešila pot in se v bližini sedla Dragone znašla v težavah. Na strmem pobočju nista mogla več nikamor. Reševalci so ju dosegli s helikopterjem. Trije reševalci so ju pospremili na varno območje, od koder so jih potegnili na helikopter, s katerim so ju prepeljali v dolino.