Öcalan napovedal hitro razorožitev PKK

Ustanovitelj Delavske stranke Kurdistana (PKK) Abdulah Öcalan je danes v prvem video posnetku iz zapora potrdil konec oboroženega boja PKK proti Turčiji in pozval k njenemu prehodu v demokratično politiko. Obljubil je hitro razorožitev skupine, turški parlament pa pozval k ustanoviti komisije, ki bo nadzirala razorožitev in celoten mirovni proces.

V posnetku, ki je njegov prvi javni video in zvočni posnetek, odkar je bil leta 1999 zaprt v turškem zaporu, je obljubil hitro razorožitev PKK, poročajo tuje tiskovne agencije. V petek naj bi sicer v Kurdistanu na severu Iraka potekala prva slovesna razorožitev. Na njej naj bi orožje položilo nekaj pripadnikov PKK, ki so se borili v Turčiji.

Pri tem je 76-letni voditelj, ki kljub številnim letom za zapahi ostaja ključna osebnost gverilskega gibanja, izpostavil, da se je PKK prostovoljno odločila za "prehod iz faze oboroženega konflikta v fazo demokracije in pravne države". V sedemminutnem videoposnetku, v katerem je obkrožen s šestimi drugimi ujetniki iz vrst PKK v zaporu na otoku Imrali pred Istanbulom, je obljubil, da bodo hitro določili način razorožitve in jo tudi hitro izvedli.

V nagovoru, ki so ga objavile tiskovne agencije blizu PKK, Mezopotamya in Firat News, je spomnil na svoj februarski poziv PKK k razpustitvi in razorožitvi. Pozdravil je pozitiven odgovor gibanja, ki je svojo razpustitev napovedalo 12. maja. Dodal je, da je PKK, ki je od zadnjih silovitih spopadov leta 2015 v glavnem omejena na gorat sever Iraka, končala tudi s svojo separatistično agendo, saj je dosegla priznanje obstoja Kurdov.

Ocenil je, da bi si morala prokurdska Ljudska stranka za enakost in demokracijo (DEM), tretja največja parlamentarna stranka, ki je imela ključno vlogo pri odločitvi PKK za razorožitev, z drugimi političnimi strankami prizadevati za napredek mirovnega procesa. Pričakuje namreč začetek vzpostavljanja političnega okvirja za mirovni proces z ustanovitvijo parlamentarne komisije, ki bo nadzirala celoten mirovni proces.

PKK, ki je v več kot 40 let trajajočem oboroženem boju proti Turčiji skušala sprva doseči samostojno kurdsko državo, velja v Turčiji, EU in ZDA za teroristično organizacijo. Oboroženi boj je zahteval več kot 40.000 življenj. Po poročanju tiskovne agencije Reuters pomeni videoposnetek redek in morda ključen trenutek v konfliktu, ki bi lahko pomenil najpomembnejšo priložnost za turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, da doseže politično rešitev kurdskega vprašanja.