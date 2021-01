Oče Borisa Johnsona bi rad francosko državljanstvo

Oče britanskega premierja Borisa Johnsona je sporočil, da bo zaprosil za francosko državljanstvo, saj želi ohraniti vezi z Evropsko unijo po izstopu Združenega kraljestva iz povezave.

Stanley Johnson, nekdanji poslanec v Evropskem parlamentu, ki je na referendumu leta 2016 glasoval proti izstopu Velike Britanije iz EU, je za radio RTL izjavil, da želi postati francoski državljan zaradi močnih družinskih vezi s Francijo.

»Če prav razumem, sem Francoz. Moja mama se je rodila v Franciji, njena mama je bila povsem francoska tako kot njen ded. To je zame torej pridobitev tega, kar že imam. In zaradi tega sem zelo vesel,« je v francoščini dejal 80-letni Johnson. »Vedno bom Evropejec, to je gotovo. Ne morete reči Britancem, vi niste Evropejci. Pomembno je imeti vezi z Evropsko unijo,« je dodal.

Njegov sin Boris je bil vodilni obraz kampanje za izstop Združenega kraljestva pred referendumom leta 2016 in meni, da lahko Otok močno napreduje kot popolnoma suverena država zunaj preveč zbirokratizirane EU.