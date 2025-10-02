Oče trčil v sina in se huje poškodoval

Koprske policiste so včeraj malo po 15. uri obvestili o prometni nesreči v Strunjanu, v katero sta bila vpletena dva kolesarja, nemška državljana. Ugotovili so, da gre za očeta in sina. Po klancu navzdol iz smeri kampa Belveder proti Strunjanu sta se peljala drug za drugim. 17-letni sin, ki je vozil prvi, je zaradi prevelike hitrosti začel zavirati, pri čemer je 59-letni oče od zadaj trčil vanj. Padel je in se huje poškodoval ter obležal nezavesten na cestišču. Zdravstveno osebje je ugotovilo, da je utrpel poškodbo glave. Sin se je le lažje poškodoval in je odklonil zdravniško pomoč. Policisti so očetu izdali plačilni nalog.