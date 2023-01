Od 9. januarja možnost vpisa v šolo

Od 9. do 30. januarja letos bo v Italiji potekal vpis v otroške vrtce in šole vseh stopenj za prihodnje šolsko leto 2023/2024, pri čemer bo tudi tokrat v glavnem po spletu. Spletni vpis je predviden za osnovne ter prvostopenjske (nižje) in drugostopenjske (višje) srednje šole, pa tudi za tečaje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki jih nudijo poklicne šole oz. zavodi za poklicno izobraževanje z deželno akreditacijo, ki se prostovoljno odločijo, da bo pri njih vpisovanje potekalo po spletu. Na zasebnih šolah je vpisovanje po spletu samo v tistih ustanovah, ki se za to odločijo.

Spletnega vpisovanja so oproščeni otroški vrtci po vsej državi, prav tako tudi šole v Dolini Aoste ter v avtonomnih pokrajinah Trento in Bocen (se pravi na Trentinskem in Južnem Tirolskem), dalje splet ni potreben za vpis v tretji letnik umetnostnih licejev ter tehničnih zavodov oz. za obiskovanje nekaterih učnih smeri ter za izobraževanje za odrasle vključno s tečaji, ki potekajo v zaporih, prav tako uporaba spleta ni potrebna v primerih Vpis je možen od 9. januarja od 8. ure dalje do 30. januarja do 20. ure, ob informativnih srečanjih pa je družinam na voljo tudi nova aplikacija Scuola in Chiaro in un’app. Na spletnem portalu Scuola in Chiaro bo namreč za vsako šolo na voljo QR koda, preko katere bo mogoče pridobiti glavne informacije o posameznih šolah ter podatke primerjati s tistimi o drugih šolah.

Od 19. decembra se je mogoče registrirati na portalu ministrstva za izobraževanje www.istruzione.it/iscrizionionline/. Dostop je možen s sistemom digitalne identitete Spid, elektronsko osebno izkaznico Cie oz. elektronsko identifikacijo eIDAS. Pri tem je treba izpolniti vpisni obrazec in ga posredovati izbrani šoli. Kdor se bo odločil, da ne bo obiskoval verouka, bo moral med 31. majem in 30. junijem 2023 izbrati tipologije alternativnih Vpis v otroške vrtce je možen za otroke, ki bodo do 31. decembra letos (oz. do 30. aprila 2024 ob razpoložljivosti mest) dopolnili tri leta. Vpis v prvi letnik osnovne šole je obvezen za vse otroke, ki bodo do 31. decembra letos dopolnili šest let, mogoče je vpisati tudi tiste otroke, ki bodo šesto leto starosti dopolnili do 30. aprila 2024. Ob dokončanju petletne osnovnošolske poti sledi vpis v prvostopenjsko srednjo šolo, potem ko dokonča le-to pa ima dijak možnost obvezno šolanje do 16. leta nadaljevati v bieniju kake drugostopenjske srednje šole oz. na tečaju poklicnega izobraževanja in uposabljanja na poklicnih šolah oz. deželnih zavodih za poklicno izobraževanje ali pa skleniti vajeniško pogodbo. Pri vpisu je treba navesti izbrano učno smer na licejih, tehničnih ali poklicnih zavodih. Možno je izbrati le eno šolo, lahko pa se kot alternativi omenita drugi dve šoli.