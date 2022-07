Od Amsterdama do Celovca in nazaj z veliko zamudo

Potovanje iz Amsterdama v Celovec in nazaj je bilo za 25-letnega Thomasa Tabaia iz Štandreža, ki je zaposlen v logističnem podjetju v nizozemski prestolnici, kar mučno. Izkušnja nogometaša Žil, reprezentance Slovencev v Italiji, lepo ponazarja trenutno stanje na evropskih letališčih.

Iz Amsterdama na Koroško, kjer ste nastopili na nogometni Europeadi, ni šlo vse gladko, kajne?

Sploh ne. V soboto, 25. junija, bi bil moral leteti z družbo Austrian Airlines z amsterdamskega letališča Schiphol ob 9.50 na Dunaj, od koder bi nato imel letalo za Celovec. Na letališče sem prišel tri ure in pol pred letom, saj drugače tvegaš, da izgubiš letalo. Kljub temu, da sem se prijavil za let po spletu in sem torej že imel elektronsko vozovnico, sem v vrsti za varnostne kontrole čakal več kot dve uri. Do vrat za vhod na letalo sem vsekakor prispel pravočasno, ob 9.50, ko bi bili morali vzleteti, pa so šele začeli dodatno pregledovati kovčke. Na letalo sem stopil ob 10.15, vzletelo pa je šele ob 11.15, tako da sem na Dunaj dospel ob 12.45 in tako zamudil povezani let za Celovec ter naslednji in zadnji let dneva za glavno mesto Koroške. Poleg tega bi bilo nemogoče, da bi kupil nov listek, saj je pred mano v vrsti čakalo več kot 300 ljudi. Ker je bil naslednji let šele dan kasneje, sem kupil vozovnico za vlak, s katerim sem se vozil sedem ur, preden sem dospel v Celovec. Zvečer ob 21.30 sem bil končno na Koroškem, potem ko je bilo sprva predvideno, da bi pristal ob 14.30.