Od četrtka sredozemski ciklon

Ob obsežnem območju nizkega zračnega tlaka, ki se zadržuje nad zahodnim in osrednjim Sredozemljem, bo v prihodnjih dneh tudi pri nas prevladovalo ciklonsko vreme. Prva od dveh vremenskih front bo dosegla naše kraje jutri zvečer, druga pa v noči na soboto. Pojavljale se bodo padavine, v prvem delu poslabšanja se bo ozračje z južnimi vetrovi segrelo, v noči na soboto pa se bo z obratom vetra od severovzhoda spet ohladilo. V nedeljo se bo vremenska slika stabilizirala za več dni.

Danes bo povečini oblačno, mestoma lahko pade kakšna kaplja dežja ali kakšna snežinka. Še bo razmeroma hladno.

Jutri bo oblačno, zapihali bodo južni vetrovi in bo postopno topleje. Od popoldanskih ali večernih ur se bodo pojavljale zmerne do mestoma lahko močne padavine. V četrtek bo oblačno in deževno. Meja sneženja se bo dvigala. Deževalo bo tudi v bolj izpostavljenih gorskih predelih.

V petek bo oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo pogostejše zvečer in v noči na soboto. Zapihala bo burja, ozračje se bo ohladilo, meja sneženja se bo proti koncu padavin spustila do višje ležečih nižinskih predelov. V soboto čez dan se bo vreme postopno izboljšalo. Spet bo hladneje.

V nedeljo bo povečini suho. Z okrepitvijo anticiklona se bo nato stanovitno vreme nadaljevalo vsaj do druge polovice prihodnjega tedna.