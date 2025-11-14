Od danes do nedelje v Strunjanu tradicionalni Praznik kakijev

Konec tedna sredi novembra je že nekaj let rezerviran za praznik kakijev, ki ga organizira Turistično društvo Solinar in Krajevna skupnost Strunjan, poročajo Primorske novice. Prav Strunjanska dolina je v slovenskih okvirih domovina kakijev. Tu so pred prvo svetovno vojno prvič zasadili to prilagodljivo sadno vrsto, ki je na evropsko celino iz Azije prišla ob koncu 19. stoletja. Pred leti je veljalo, da v Strunjanu pridelajo približno tretjino vseh slovenskih kakijev, a temu ni več tako, saj se je zaradi podnebnih sprememb zlato jabolko, kakor tudi rečejo kakiju, začelo množiti tudi po ostalih krajih države.

»Z veseljem lahko povem, da je letina dobra. Ne samo po količini, temveč tudi po kakovosti. Zadovoljni smo,« pravi Franco Giassi, pridelovalec kakija in do lani predsednik organizacijskega odbora (letos je to vlogo prevzela Marina Knez). Napoveduje, da bo zabojček oranžno-rdečega sadeža, ki tehta dobrih pet kilogramov, stal deset evrov. V Strunjanski dolini so letos nabrali približno 200 ton kakijev. V zadnjih letih je bila sezona kakijev v slovenski Istri slaba. Letini leta 2021 in 2022 sta bili tako slabi, da praznika kakijev sploh niso pripravili, saj niso pridelali dovolj sadežev. Leta 2023 in lani prav tako pridelka ni bilo veliko, zato pa so letos kakijeva drevesa res bogato obrodila.

22. Praznik kakijev bo potekal na podoben način kot v zadnjih letih. Prireditev bo v šotoru pred Zdraviliščem Krka Talaso. Tam bo danes, v soboto in v nedeljo od 10. do 16. ure tržnica kakijev in ostalih dobrot. Danes zvečer bo ob nastopu klape San Lorenzo druženje krajanov, saj bodo Strunjančani praznovali tudi svoj krajevni praznik. Jutri zvečer bodo igrali Istrski fantje, v nedeljo pa bo po sveti maši v šotoru še 12. srečanje harmonikašev.