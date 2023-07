Od jutri vročina za oranžni alarm, v drugi polovici tedna osvežitev

Anticiklon se je po četrtkovem prehodu hladne vremenske fronte spet okrepil in nam bo zagotovil novo obdobje s stanovitnim in sončnim vremenom. Nad Sredozemlje se bo dvignilo obsežno območje zelo toplega afriškega zraka, ki bo deloma pronical tudi proti našemu območju. Iz dneva v dan bo tudi pri nas topleje, postopno pa bo tudi več vlage in se bo povečal občutek soparnosti. Vročina bo pritisnila zlasti od jutri. Arso je za nedeljo, ponedeljek in torek zaradi visokih temperatur že objavil oranžni alarm.

Najprej bo topleje zlasti podnevi. Danes in jutri bodo v FJK zlasti na Goriškem najvišje dnevne temperature do okrog 34 stopinj Celzija, ob morju in na Kraški planoti do okrog 30 stopinj Celzija. Noči bodo povečini še razmeroma prijetne. Prevladovalo pa bo pretežno jasno vreme.

Od ponedeljka se bo živo srebro ob nadaljevanju sončnega obdobja zlasti na Goriškem lahko dotaknilo 35 ali 36 stopinj Celzija, precej več kot 30 stopinj Celzija bo tudi na Kraški planoti in v Trstu. Povečal se bo tudi odstotek vlage. Toplejše bodo noči, ki bodo zlasti ob morju kar soparne. Taka vremenska slika bo predvidoma trajala do srede ali četrtka. Nato naj bi vročina nekoliko popustila ob pronicanju nekoliko bolj svežega severnega zraka in morebitnem prehodu hladne vremenske fronte. Nestanovitnost se bo predvidoma v noči na četrtek ali v četrtek povečala in se bodo, kot kaže, pojavljale vsaj občasne krajevne plohe in nevihte. Najbolj vroč afriški zrak se bo vsaj delno umaknil in se bo ozračje nekoliko osvežilo. Sledilo bo večdnevno obdobje s prijetnejšimi dnevnimi temperaturami, ki bodo okrog 30 stopinj Celzija. Manj vroče in soparne bodo tudi noči.