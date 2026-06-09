Od jutrišnjega popoldneva opozarjajo na močne krajevne nevihte

Ob jutrišnjem večernem prehodu hladne vremenske fronte se bo nestanovitnost prehodno povečala. Civilna zaščita iz FJK in Arso sta danes za jutri in četrtek objavila rumeno opozorilo.

Civilna zaščita iz FJK od jutrišnjega (sredinega) poldneva do 8. ure v četrtek opozarja na možnost močnih krajevnih neviht.

Arso jugozahod Slovenije od 18. ure jutri do 11. ure v četrtek opozarja na možnost krajevnih neviht z nalivi. Od polnoči do 21. ure v četrtek opozarja tudi na veter, ki bo dosegel hitrost od 70 do 85 kilometrov na uro. Rumeno opozorilo je za ostale regije zaradi neviht objavilo že za danes in se bo nadaljevalo jutri. V četrtek dopoldne pa ostale regije opozarjajo predvsem zaradi vetra.