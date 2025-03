Od nedelje več sonca in višje temperature

Današnji večer in noč na nedeljo bosta še povečini oblačna, ponekod v FJK bo občasno rahlo deževalo. Količine padavin bodo v FJK skromne. Pihala bo šibka do zmerna burja.

Ciklonsko območje, ki je več dni vplivalo na vreme pri nas, se medtem oddaljuje proti jugovzhodu, od zahoda pa se krepi anticiklon. V noči na ponedeljek bo na vreme pri nas še obrobno vplivalo območje hladnejšega severnega zraka, ki se bo spuščal proti Balkanu.

Jutri bo sprva marsikje še oblačno. Čez dan pa bo več spremenljivosti in se bo povečini vsaj delno razjasnilo. Pihala bo šibka do zmerna burja, ki bo čez dan oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo na Goriškem do okrog 20 stopinj Celzija, ob morju bo kakšna stopinja Celzija manj.

V ponedeljek se bo po vzhodnem robu anticiklona spuščal proti Balkanu hladnejši in nekoliko bolj vlažen zrak, ki bo obrobno segel tudi do naših krajev. Povečali se bosta spremenljivost in občasna nestanovitnost. Mestoma bo lahko padlo nekaj kapelj dežja, ni izključeno tudi, da bo lahko nastala kakšna kratkotrajna krajevna ploha. Spet bo zapihala burja.

V torek bo delno jasno do spremenljivo oblačno, burja se bo okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo zlasti na Goriškem malo pod 20 stopinj Celzija.

Od srede bo sončno in še nekoliko topleje. Burja bo oslabela.