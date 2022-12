Od polnoči v Sloveniji bencin in dizel precej cenejša

Ceni 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih zunaj avtocest se bosta v Sloveniji opolnoči precej znižali. Bencin se bo pocenil za 12,4 centa na 1,242 evra, dizel pa za 8,9 centa na 1,467 evra za liter. Pocenilo se bo tudi kurilno olje, in sicer za 9,7 centa na 1,095 evra na liter. Nove cene bodo veljale v prihodnjem 14-dnevnem obdobju, to je do vključno 3. januarja.

Cene bencina in dizla na servisih zunaj avtocest se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar - evro.