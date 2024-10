Pogonska goriva se bodo v Sloveniji opolnoči podražila. Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja do vključno ponedeljka, 21. oktobra 2024, znašale 1,469 evra za liter bencina, 1,499 evra za liter dizelskega goriva in 1,105 evra za liter kurilnega olja. Bencin se bo torej podražil za 0,012 evra, dizelsko gorivo za 0,014 evra, kurilno olje pa za 0,013 evra na liter.