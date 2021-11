Od ponedeljka v FJK pogoj PC (prebolevniki, cepljeni)

S ponedeljkom, 29. novembra, bo Furlanija - Julijska krajina zaradi slabe epidemiološke slike z visoko incidenco okužb (višjo imajo le še v Bocnu) ter precej višjo zasedenostjo covidnih oddelkov kot drugje kot edina dežela v Italiji porumenela. Kljub uvrstitvi na rumeni seznam pa bodo v FJK s ponedeljkom, teden prej kot drugod v Italiji stopili v veljavo novi ukrepi za zajezitev širjenja okužb, je sklenila vlada.

S POGOJEM PC BO ŽIVLJENJE LAŽJE

Kljub uvrstitvi dežele na rumeni seznam bo v nekaterih pogledih celo manj omejitev kot doslej – a le za tiste, ki covidno potrdilo uveljavljajo na podlagi cepljenja ali prebolelosti (PC).

Če je doslej veljalo, da so v gostinskih in drugih lokalih za isto mizo lahko sedeli največ štirje, te omejitve ne bo več, ker bo vstop v lokale dovoljen samo imetnikom pogoja PC. Testiranje na okužbo s koronavirusom torej ne bo več odpiralo vrat v lokale.

Tako bo tudi za gledališča in kinodvorane, muzeje, stadione in druge športne objekte, kjer bo odpadla tudi dosedanja omejitev največ polovične zasedenosti ob rumenem režimu, kot tudi za diskoteke in plesne dvorane. Pri Slovenskem stalnem gledališču so sicer odločili, da bodo obdržali medosebno razdaljo.

Kdor ni prebolel covida-19 ali se proti njemu ni cepil, si bo lahko s PCR ali hitrim testiranjem (negativni izid prvega traja 72 ur, drugega pa 48 ur) zagotovil možnost uporabe javnega potniškega prometa. Testiranje bo dovolj tudi za obisk hotelov. Enako velja za telovadnice, fitnese, bazene in pokrita vadbišča ter za smučanje, a le ob belem ali rumenem režimu.

Novo »poostreno covidno potrdilo« bodo upravičencem poslali v digitalni obliki. Dotlej pa bo dovolj pokazati tiskano potrdilo o cepljenju oz. prebolevnosti covida-19.