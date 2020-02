Od torka se bo vremenska slika spremenila

Medtem ko bo konec tedna potekal ob stanovitnem in povečini sončnem vremenu, se bo vremenska slika že od pustnega torka spreminjala. Nekaj kapelj dežja bo padlo morda že v torek, nato priačkujemo nekaj dni s hladnejšim zrakom in občasnimi padavinami.

V soboto in nedeljo bo prevladovala jasnina, v nedeljo bo mestoma že nekaj več visoke oblačnosti. Za ta čas bo toplo.

V ponedeljek bo povečini zmerno oblačno in že nekoliko bolj vlažno, v torek pa bo bolj oblačno, mestoma bodo že možne občasne manjše padavine.

V sredo bo naše kraje prešla hladna vremenska fronta, za katero bo pritekal hladnejši zrak. Oblačno bo in deževno, padavine se bodo zvečer in v noči na četrtek okrepile. Zapihala bo burja, ozračje se bo ohladilo. Meja sneženja se bo spuščala. V drugem delu noči na četrtek in v četrtek se bo meja sneženja približala nižinam. V četrtek bo še spremenljivo, mestoma bo lahko nastala kakšna ploha. Meja sneženja se bo ponekod spustila do nižjih predelov.