Od torka se vrača poletje

Vremenska fronta je dopoldne že prešla naše kraje, zapihala je šibka burja. Ozračje se je ohladilo in se postopno umirja. V popoldanskih urah bo ponekod lahko še rahlo deževalo, proti večeru ni izključeno, da lahko še nastane kakšna krajevna ploha ali nevihta.

Ponoči se bo v glavnem razjasnilo, burja se bo okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo danes in jutri do okrog 22 stopinj Celizija, od ponedeljka bo postopno topleje.

Pojavi so bili ob prehodu vremenske fronte nehomogeni, nastajale so krajevne nevihte z nalivi. Padavinska slika pa je bila iz kraja v kraj kar precej različna. V FJK je največ dežja padlo v pasu od južnega Videmskega do Matajurja, kjer so bile padavine zelo obilne, nekaterim predelom, kot je denimo Goriška, pa so skoraj v celoti prizanesle.

V večjem delu Slovenije je padlo do 10 mm dežja, krajevno na jugu do 40, glavnina padavin pa je bila ponovno v severozahodni Sloveniji, kjer je krajevno ponovno padlo več kot 100 mm v 12 urah, je zapisal Arso na družbenih omrežjih. Glavnina poslabšanja je bila vsekakor nekoliko južneje od nas.

Jutri bo povečini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Pihala bo burja. Temperature bodo podobne današnjim.

Od ponedeljka se bo krepil anticiklon, ki nam bo zagotovil več dni s sončnim in za ta čas toplim vremenom.

V ponedeljek bodo temperature že rahlo višje, od torka pa bo naše kraje spet dosegel toplejši zrak. Najvišje dnevne temprature bodo zlasti na Goriškem lahko spet do okrog 30 stopinj Celzija. Vrača se poletje.