Spomladi 2027 spet letalska povezava med Ljubljano in Berlinom

Britanski nizkocenovni prevoznik Easyjet naj bi prihodnje leto po sedmih letih znova vzpostavil neposredno letalsko povezavo med Ljubljano in Berlinom, poroča portal Ex-Yu Aviation. Med slovensko in nemško prestolnico naj bi letel dvakrat tedensko, ob sredah in nedeljah, prvi let je napovedan za 7. april 2027.

Uradne napovedi o letalsko povezavi med slovensko in nemško prestolnici sicer še ni bilo, je pa na spletni strani letalskega prevoznika že mogoče kupiti vozovnice.

Easyjet je sicer lete med prestolnicama izvajal od avgusta 2018. Sprva je med letališčem Berlin Tegel in Ljubljano letel trikrat tedensko. Leta 2020 je letenje prekinila pandemija covida-19, po kateri je prevoznik linijo ukinil.

Nova povezava je del ponovne širitve Easyjeta v Ljubljani. Ta je novembra lani uvedel povezavo z Manchestrom, aprila letos pa še v Edinburg. Nova povezava z londonskega letališča Luton, ki bo potekala trikrat tedensko, bo zaživela 26. oktobra in dopolnila dolgoletne lete iz londonskega Gatwicka. Po uvedbi neposredne letalske povezave z Berlinom bo tako Easyjet v poletni sezoni 2027 Ljubljano tako povezoval s petimi destinacijami.

Za zdaj še ni znano, ali bo povezava z Berlinom vključena tudi v najnovejši razpis za boljšo letalsko povezljivost. Deseti javni razpis se je zaključil 31. avgusta, ministrstvo za infrastrukturo pa je dobilo štiri prijave. Kdo se je prijavil, še ni znano.

Easyjet se je sicer konec lanskega leta dogovoril za prevzem podjetja za vzdrževanje letal Adria Tehnika s sedežem na brniškem letališču.