Petrol: Oskrba Slovenije z naftnimi derivati stabilna

Oskrba Slovenije z naftnimi derivati je kljub zaostrenim geopolitičnim razmeram in motnjam na mednarodnih energetskih trgih trenutno stabilna, so danes zagotovili v Petrolu. Opozorili pa so, da za dolgoročno zanesljivost oskrbe potrebujejo vzdržen in prilagodljiv cenovni model, ki upošteva dejanske stroške.

Petrol ni vertikalno integriran in nima lastnih nahajališč nafte ali rafinerij, temveč je trgovec z naftnimi derivati in kupec. Goriva mora najprej kupiti na mednarodnih trgih po pogojih, ki jih ne določa sam, so v sporočilu za javnost poudarili v družbi.

»Pri reguliranih gorivih znaša najvišja dovoljena bruto marža trgovca 11,5 centa na liter in je določena v fiksnem znesku. Če se cena goriva zviša, se bruto marža trgovca zaradi tega ne poveča,« so zapisali.

Poudarili so, da se iz bruto marže pokrivajo stroški logistike, financiranja zalog, prodajne mreže, zaposlenih, energije, vzdrževanja in varnosti ter drugi stroški poslovanja. Povprečne bruto marže trgovcev v EU presegajo 20 centov na liter in so torej občutno višje kot v Sloveniji.

»V Petrolu že ves čas opozarjamo, da omejitve obstoječega regulatornega modela še posebej pridejo do izraza v obdobjih velike tržne volatilnosti. Po naši oceni se model spremembam na trgu ne prilagaja dovolj hitro in ne upošteva vseh dejanskih nabavnih stroškov, ki nastajajo pri zagotavljanju oskrbe. To dodatno obremenjuje ekonomiko regulirane prodaje goriv,« so izpostavili.

Kot je poudaril predsednik uprave Petrola Sašo Berger, Petrol visokih cen goriv ne ustvarja, saj mora gorivo po teh višjih cenah najprej kupiti na mednarodnih trgih. »Naša odgovornost je, da tudi v tako zahtevnih razmerah naredimo vse, kar je v naši moči, da gorivo zanesljivo pride do ljudi in gospodarstva. Za to potrebujemo stabilne dobavne vire, zaloge, učinkovito logistiko in infrastrukturo, v katero lahko vlagamo. Cenovni model mora zato slediti dejanskim razmeram na trgu,« je dejal.

Ker lahko svojo odgovornost do ljudi in gospodarstva dolgoročno uresničujejo le ob ekonomsko vzdržnih pogojih poslovanja, se še naprej zavzemajo za prehod na tržno oblikovanje cen z ustreznimi varovalkami za potrošnike, so poudarili v družbi.