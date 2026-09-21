Študent iz Portoroža del zmagovalne ekipe na mednarodnem robotskem hekatonu

Študenta magistrskega programa Robotika na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani Klemen Semelbauer iz Portoroža in Matija Pilko iz Celja sta skupaj s tretjim članom ekipe, Josejem Ospino iz Španije dosegla izjemen uspeh na mednarodnem 48-urnem hackathonu v Münchnu, poročajo Primorske novice. Ekipa je osvojila prvo mesto v posameznem izzivu in tretje mesto v skupni razvrstitvi celotnega hackathona.

Hackathon je potekal v okviru robotskega tedna Europe Embodied v Münchnu. Med več kot 350 prijavljenimi udeleženci je bilo za sodelovanje izbranih približno 25 ekip, ki so se pomerile v treh tehničnih izzivih: z droni, robotskimi manipulatorji ter avtonomno inšpekcijo z robotskim psom.

Klemen Semelbauer, Matija Pilko in Jose Ospina so se prijavili na izziv Autonomous Quadruped Inspection, pri katerem so uporabljali robotsko platformo Unitree Go2 EDU in razvojno okolje WendyOS. V 48 urah so razvili projekt ARVIT, agentni robotski sistem za avtonomno inšpekcijo industrijskih okolij. Rešitev je zasnovana kot robotski spremljevalec operaterja, ki razširja in izboljšuje njegove zmožnosti pri nadzoru, raziskovanju in pregledovanju industrijskih obratov.

Po koncu 48-urnega razvoja so ekipe svoje rešitve predstavile razvijalcem podjetja Wendy, ki so projekt ARVIT ocenili kot najboljšo rešitev v kategoriji Autonomous Quadruped Inspection Challenge.

Zmagovalne ekipe posameznih kategorij so nato svoje projekte predstavile še na glavnem odru zaključnega dogodka Europe Embodied Summit v središču Münchna, kjer jih je ocenila strokovna komisija. Ekipa ARVIT je v skupni razvrstitvi vseh treh izzivov osvojila tretje mesto.