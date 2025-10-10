»Od tragedije v Vajontu se moramo učiti«

»Od te drame se moramo še naprej učiti, s tem da pri vsaki odločitvi upoštevamo javno varnost, varstvo ozemlja in znanstveno kompetenco, ker ne moremo dovoliti, da našo celino še enkrat prizadene podobna katastrofa.« Tako je v svojem video pozdravu dejala predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola, ki je včeraj nagovorila udeležence svečanosti v Ertu ob 62. obletnici tragedije v Vajontu. 9. oktobra 1963 je ogromen val iz umetnega jezera, ki ga je povzročil plaz, opustošil kraje Erto in Casso v FJK in Longarone v Venetu, pri čemer je bilo mrtvih skoraj 2000.

Svečanosti sta potekali tudi v italijanskem senatu ter v deželnem svetu FJK, kjer so številni govorniki opozorili, kako bi se bili tragediji lahko izognili in kako je to svarilo pred tistim, kar se lahko zgodi, ko napredek ne upošteva ljudi in gora. Tudi za slovensko senatorko DS Tatjano Rojc so komemoracije brezpredmetne, če potem še naprej ni preventive in rednega vzdrževanja ter spoštovanja okolja in zakonov.