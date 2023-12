Od večera burno dogajanje, objavili oranžno in rumeno vremensko opozorilo

Vremenska slika se bo, kot smo pisali, nocoj zaostrila. Jutri bo naše kraje prešla izrazita hladna vremenska fronta in bo dogajanje burno. Arso in deželna zaščita iz FJK sta od nocojšnjih ur do jutrišnjega večera objavila oranžno in rumeno opozorilo.

Arso že od nocoj ob 20. uri za jugozahod Slovenije opozarja pred močnim južnim do jugozahodnim vetrom. Prav tako je objavil oranžno oz. rumeno opozorilo zaradi močnega vetra in močnih padavin tudi za druge dele države, tukaj podrobnosti.

Civilna zaščita iz FJK je od polnoči danes (petek) do polnoči v soboto razen za zahodni nižinski pas objavila rumeno opozorilo zaradi obilnih do zelo obilnih padavin in močnega sneženja v gorah ter zaradi močnih do zelo močnih padavin v nižinah in ob morju ter pojavljanja neviht. Opozarjajo tudi na močne sunke vetra in na poplavljanje morja, tukaj podrobnosti.

Za jutri (soboto) pa Arso z oranžnim opozorilom za jugozahod Slovenije (velja pa tudi za večji del države) opozarja pred močnim vetrom, z rumenim pa pred izdatnejšimi padavinami, krajevnimi nevihtami, povišanim plimovanjem in poplavljanjem morja ter zvečer po 19. uri tudi pred sneženjem.