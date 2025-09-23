Odbor Evropskega parlamenta zavrnil odvzem imunitete Ilarii Salis

Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve (JURI) je danes glasoval proti odpravi imunitete italijanski poslanki Ilarii Salis, ki je obtožena napada na skrajno desne protestnike v Budimpešti. Na Madžarskem v tej zadevi poteka sojenje proti Salis, ki ji očitajo načrtno oviranje zbiranja pripadnikov skrajne desnice.

Ilario Salis so februarja 2023 skupaj z drugimi aktivisti aretirali v Budimpešti, ker naj bi napadla udeležence letnega zbora neonacistov.

Na Madžarskem je več kot leto dni preživela v priporu, dokler ji ga niso po izvolitvi v Evropski parlament na listi italijanske Zveze zelenih in levice junija 2024 odpravili.

Madžarsko tožilstvo je med sojenjem trdilo, da je Salis v Budimpešto odpotovala z jasnim namenom, da izvede napade na pripadnike skrajne desnice in s tem ovira njihovo zborovanje.

Salis obtožbe zanika in trdi, da jo preganjajo zaradi njenih političnih prepričanj.

Mediji so njenemu primeru posvetili precej pozornosti, potem ko so v javnost prišle njene fotografije, kako so jo z rokami v lisicah in nogami v okovih pripeljali na tamkajšnje sodišče. Madžarske oblasti so neprimerno obravnavo v zaporu zanikale.

Tožilstvo v Budimpešti je oktobra lani zahtevalo odpravo njene poslanske imunitete, ki jo je JURI s 13 glasovi proti in 12 za danes zavrnil. Odločitev odbora mora potrditi še Evropski parlament, ki bo o zadevi glasoval v začetku oktobra.

»To je pomemben in pozitiven signal,« je v odzivu na odločitev odbora dejala Salis. Dodala je, da je prepričana, da bo EP to odločitev tudi potrdil.

JURI je danes glasoval tudi o odpravi imunitete madžarskemu poslancu in vodji madžarske opozicijske stranke Tisza Petru Magyaru. Madžarska je odpravo njegove imunitete zahtevala že trikrat, med drugim pa ga preiskujejo, ker naj bi moškemu, ki ga je snemal v nočnem klubu, odvzel telefon. Magyar je preiskave opisal kot farso, poroča francoska tiskovna agencija AFP.