Odprava cestnine za tovornjake med Moščenicami in Vilešom

Z današnje seje deželne vlade Furlanije - Julijske krajine v Trstu je prišla spodbudna vest v smer olajšanja tovornega prometa po avtocestnem odseku med Moščenicami in Vilešom. Deželna vlada je namreč na današnji seji sprejela osnutek konvencije, ki urejuje odnose z avtocestno družbo Autostrade Alto Adriatico, ki vsebuje tudi dogovor o odpravi cestnin za tovornjake za vožnjo na omenjenem odseku, če se bodo avtoprevozniki odločili za postanek na tovornem postajališču Sdag v Gorici.

Deželni prispevki

Vest je danes po seji sporočila deželna odbornica za infrastrukturo in ozemlje Cristina Amirante. V ta namen bo dežela vložila 200.000 evrov, ki bodo služili za kritje stroškov. Vsoto bodo črpali iz posebnega sklada za tovrstne potrebe, v katerega je deželna vlada v okviru poletnega rebalansa proračuna namenila 550.000 evrov. Od tega so 250.000 evrov že namenili financiranju brezplačnega postajanja na goriškem postajališču Sdag.

Odprava cestnine bo na voljo ves čas trajanja zaprtja vipavske hitre ceste H4 zaradi del na slovenski strani, ki je predvideno do letošnjega 25. novembra, ukrep pa bodo lahko razširili tudi na drugo 120-dnevno obdobje zaprtja omenjene hitre ceste, ki je napovedano za poletje prihodnjega leta.