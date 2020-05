Odprite državne meje, potrebujemo avstrijske turiste

»Spoštovani gospod kancler, Furlanija-Julijska krajina vas pričakuje.« To so besede, ki jih je predsednik tržaško-goriške Trgovinske zbornice Antonio Paoletti napisal na razglednico, ki jo je včeraj poslal avstrijskemu kanclerju Sebastianu Kurzu. S to provokacijo je Paoletti želel opozoriti na gospodarske posledice zaprtja meje med Italijo in Avstrijo. Koliko časa bo ta še zaprta, se ne ve, včeraj popoldne pa je avstrijski kancler izjavil, da dela na tem, da bi problem rešil čim prej.

Epidemija koronavirusa je v spomladanskih mesecih tudi v naši regiji popolnoma ohromila turizem, ki je v veliki meri odvisen od avstrijskih gostov. Da bi čim prej našli rešitev za omilitev posledic, je Trgovinska zbornica v sodelovanju s predstavniki hotelirjev in gostincev stvar vzela v svoje roke in na svojevrsten način povabila odločujoče v avstrijski vladi, naj delajo na čim prejšnjem odprtju meja z Italijo. »To, da nas obravnavajo kot žarišče koronavirusa in na nas gledajo kot na okuževalce, nam povzroča ogromno gospodarsko škodo. Turizem spada med panoge, ki bodo najmočneje čutile negativne posledice novega koronavirusa. Furlanija-Julijska krajina, ki je odvisna od avstrijskih gostov, bo med tistimi destinacijami, ki bodo čutile velik negativni vpliv. Prav zato smo se odločili, da Avstrijo v prvi osebi pozovemo, naj čim prej določi časovnico odpiranja državnih meja,« je gesto, ki jo je označil za prijateljsko in simpatično, opisal Paoletti.