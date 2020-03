»Odprite mejo na Robiču«

Župani treh posoških občin so pozvali slovensko vlado, naj na nekdanjem mejnem prehodu Robič znova vzpostavi kontrolno točko na meji z Italijo. Kot je za STA povedal župan Občine Kobarid Marko Matajurc, se iz Posočja na delo v Italijo dnevno vozi več kot 100 ljudi, ki jim v teh razmerah grozijo odpovedi.

»Kontrolna točka na mejnem prehodu Robič mora biti nujno ponovno vzpostavljena, saj je večje število prebivalcev Občine Kobarid, Občine Bovec in Občine Tolmin zaposlenih v Italiji, kamor vsakodnevno migrirajo na delo, in jim posledično grozi odpoved delovnih razmerij v primeru nepravočasnega prihoda na delo. Poleg tega so gospodarski subjekti iz območja navedenih občin poslovno in tranzitno vezani na sosednjo Italijo,« je v pozivu vladi zapisal kobariški župan.

Na meji z Italijo so le še štiri kontrolne točke, Vrtojba, Fernetiči, Škofije in Krvavi Potok. Točki na Robiču in v Ratečah je vlada ukinila s spremembo odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo iz Italije zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa. Preko Robiča je bilo Posočje povezano z Italijo, sedaj pa morajo od tam preko najbližje kontrolne točke. To je Vrtojba pri Novi Gorici, ki pa je od Bovca oddaljena skoraj 100 kilometrov. Na delo bi se morali tako nekateri voziti tudi do 200 kilometrov več kot doslej, kar je za mnoge nesprejemljivo.