Odprta kuhna bo obiskala tudi Novo Gorico in Izolo

Pred vrati je nova sezona kulinarične tržnice Odprta kuhna - ta se na Pogačarjev trg v Ljubljani vrača v petek. Organizatorji v 13. sezoni obljubljajo še več raznolikih okusov in nove ponudnike, nadaljevala pa se bodo gostovanja kulinarične tržnice po slovenskih mestih. Prav tako napovedujejo festival azijske ulične kulinarike.

Obiskovalci lahko v novi sezoni pričakujejo več kot 65 ponudnikov, več kot 280 jedi in nekaj novosti, so v napovedi dogodka zapisali v ekipi Odprte kuhne.

Letos bo Odprta kuhna praznovala 300. dogodek v Ljubljani in 400. dogodek v Sloveniji. »To je za nas velik mejnik in na ta trenutek smo res ponosni. Trdo delo in predanost naše ekipe ter vseh sodelujočih restavracij so dogodke Odprte kuhne - v Ljubljani ali na gostovanjih po Sloveniji, spremenili v nepozabno izkušnjo,« je ob tem dejal idejni vodja in ustanovitelj Odprte kuhne Lior Kochavy.

Pojasnil je, da bodo tudi to sezono zamenjali skoraj četrtino ponudnikov, medtem ko s sedanjimi partnerji vnašajo novosti in nadgrajujejo njihovo ponudbo. »Skozi sezono bomo nove ponudnike še dodajali,« je napovedal Kochavy.

Ekipa, ki stoji za Odprto kuhno, Pivo & Burger Festom ter festivalom koktejlov in miksologije Brina, za letos napoveduje tudi veliki festival azijske ulične kulinarike Festivasia, ki bo na Pogačarjevem trgu 24. in 25. maja ter 13. in 14. septembra.

Odprta kuhna tradicionalno v Ljubljani gostuje ob petkih, ko to dopušča vreme, tudi v sezoni 2025 pa se bodo nadaljevala gostovanja po slovenskih mestih. Karavana ponudnikov bo tako ponovno obiskala Novo Gorico, Izolo, Ptuj, Slovenj Gradec in Novo mesto ter še nekaj novih lokacij, ki jih bodo organizatorji razkrili v prihodnjih mesecih.

Projekt bo v tej sezoni sodeloval tudi s projektom Prijazno življenje, ki podpira dobrodelne pobude in vrača skupnosti, hkrati pa ostaja še naprej zavezan trajnostnim praksam. Skupaj z javnima podjetjema Ljubljanska parkirišča in tržnice ter Voka Snaga bodo tudi letos poskrbeli za urejen prostor, ločevanje odpadkov in uporabo biorazgradljive embalaže, obiskovalce pa bodo spodbujali k trajnostnemu ravnanju, so napovedali.