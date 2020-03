V Sloveniji so zaradi zaostritve ukrepov za zajezitev okužbe s koronavirusom 24 ur dnevno odprti le trije mejni prehodi z Italijo, in sicer Vrtojba, Fernetiči in Škofije, četrti mejni prehod Krvavi potok je odprt od 5. do 23. ure.

Na mejnem prehodu Vrtojba poročajo o upočasnjenem prometu in daljših zastojih. Trenutno je ustavljenih 170 tovornjakov, poroča prometna policija.

Na območju med Gorico in Trbižem je trenutno mogoče prečkati mejo le na mejnem prehodu Vrtojba.