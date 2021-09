Odprtje jasličnega oddelka je pomembna novost za malčke iz Beneške Slovenije

Včeraj je šolski zvonec prvič zazvonil tudi na Večstopenjski šoli s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom Pavla Petričiča v Špetru, kjer imajo v letošnjem šolskem letu skupno 271 otrok. V vrtcu jih je 50 (sedem manj kot lani), v osnovni šoli 137 (lani jih je bilo 150), v nižji srednji šoli pa 76 (trije več kot lani). Med temi je 17 novih malčkov v vrtcu, 21 prvošolcev v osnovni šoli, prag nižje srednje šole pa je prvič prestopilo 31 dijakov, tako da so jih razdelili v dva prva razreda. Novost pa predstavlja odprtje jasličnega oddelka za otroke, stare od 24 do 36 mesecev, ki ga bo obiskovalo osem malčkov. Ob začetku šolskega leta smo se pogovorili z ravnateljem Davidejem Clodigom, ki šolo vodi od septembra 2019.

Kakšen je bil začetek šolskega leta?

Dela in obveznosti je bilo do zadnjega trenutka veliko. Največji izziv je za nas letos novi jaslični oddelek, glede ostalega pa smo na boljšem kot lani, ko smo bili dva tedna brez nekaterih profesorjev. Letos pa so suplente na srečo imenovali že prej. Sicer pa si želim, da bi nam v bodoče uspelo zagotoviti na naši šoli neko kontinuiteto dela, kar bi bilo koristno za učitelje in profesorje, pa tudi za otroke. Podobno velja tudi za tajništvo.

Omenili ste glavno novost na šoli, in sicer jaslični oddelek. Kaj pomeni za vas odprtje tega oddelka?

Odprtje jasličnega oddelka, ki bo vsekakor deloval v tesni povezavi z vrtcem, je za nas pomemben korak, in to ne samo zato, ker gre za storitev, ki je na tem območju doslej ni bilo. Za nas je pomembno to, da se bodo otroci lahko začeli učiti slovenščine že eno leto prej, kar se bo gotovo poznalo. Vse raziskave namreč potrjujejo, kako je koristno zgodnje učenje jezikov. Sicer pa smo že januarja, ko je potekalo vpisovanje, ugotovili, da starše v Nadiških dolinah in bližnji okolici zanima taka vrsta storitve. Nato smo pridobili vsa potrebna dovoljenja in potrdila, da so prostori primerni, načrt je prepričano podprla tudi Občina Špeter, ko smo dobili zagotovilo, da bomo imeli dovolj vzgojiteljev na razpolago, pa je zadeva postala uradna. Letos imamo v tem oddelku osem malčkov – na razpolago je bilo deset mest – ki prihajajo v glavnem iz Nadiških dolin.

Tudi letošnje šolsko leto se začenja v znamenju številnih ukrepov, s katerimi naj bi preprečili širjenje okužb s covidom-19. Med temi je tudi obvezno zeleno digitalno potrdilo oziroma izpolnjevanje PCT pogojev za šolske delavce. Vam bo vse to povzročilo kako težavo?

Zaenkrat kaže, da ne. Treba bo sicer preverjati, da vsi izpolnjujejo te pogoje, kar pomeni dodatno delo, vendar težav ne bi smeli imeti. Kar zadeva covid-19, pa smo vsekakor doslej imeli srečo, saj ni bila naša šola nikoli žarišče okužb. Imeli smo nekaj primerov, a so bili omejeni in so testi nato pokazali, da se pri nas virus ni razširil.Kako pa bo s številnimi projekti in sodelovanji s krajevnimi društvi?Lani smo se morali med šolskim letom na žalost marsičemu odpovedati. Upam, da bo letos s tega vidika boljše in da bomo lahko izpeljali vse svoje načrte. Sicer smo že pred časom podpisali tudi celo vrsto dogovorov o sodelovanju z ustanovami, organizacijami in društvi, ki delujejo tu pri nas, s številnimi smo tudi že redno sodelovali. Smo pa bili zelo aktivni letos poleti, ko nam je v sodelovanju s stalnim partnerjem, Zavodom za slovensko izobraževanje, uspelo izvesti celo vrsto projektov, za katere smo pridobili evropska sredstva v okviru nacionalnega operativnega programa PON, izkoristili pa smo tudi prispevek ministrstva za šolstvo, ki je zaradi pandemije in njenih vplivov na otroke in mladostnike pozvalo šole, naj jim nudijo možnost sproščenega druženja tako, da zanje poleti organizirajo najrazličnejše dejavnosti, in druge finančne vire.

Tjaša Gruden, Novi Matajur