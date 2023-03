Gasilci iz Latisane, Codroipa in Vidma so sinoči ob 22.30 posredovali v Varmu na Videmskem, kjer je v Ul. Bassate zagorel pokriti šotor pred restavracijo. Ogenj je uničil celoten objekt in notranjo opremo, na srečo pa so gasilci požar uspeli pravočasno pogasiti, preden bi se razširil in je bila restavracija nepoškodovana. Na kraju so bili tudi karabinjerji iz Latisane in Rivignana. Vzroke požara še preiskujejo.