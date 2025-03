Ogrožena sova na Krasu rekordno gnezdila

Na letošnjem 27. popisu gnezditve ogrožene velike uharice na Krasu so v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije zabeležili 15 območij gnezditve, kar je največ od leta 1999, odkar poteka popis. Na podlagi rekordnega rezultata ugotavljajo, da naravovarstvena prizadevanja za varstvo največje vrste sove v Evropi delujejo. Sinhrono štetje so izvedli 7. marca. Po celotnem območju Krasa se je razporedilo 84 popisovalcev, kar je omogočilo izredno natančen popis vrste.

Aktivna prizadevanja za varstvo velike uharice na Krasu potekajo od leta 2000. Sprva so začeli z zagotavljanjem miru v gnezdiščih, ker je ta vrsta sove izredno občutljiva na motnje in prisotnost človeka v skalnih stenah, kjer gnezdi. Pozneje, po letu 2010, so se začela prva prizadevanja za odpravljanje posledic nevarnih in uničujočih srednje napetostnih daljnovodov, največ sanacij pa se je izvedlo v zadnjih petih letih, so v društvu povzeli aktivnosti. Že pred leti pa so začeli izvajati tudi akcijo Varuhi velike uharice, v okviru katere z množico prostovoljcev bdijo nad stanjem populacije in grožnjami, ki jih ima vrsta v prostoru.

Poudarili so vsekakor, da prizadevanja za varstvo velike uharice še zdaleč niso končana. V Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije so letos začeli z izvajanjem projekta Life for lifelines, ki ga v 60 odstotkih sofinancira EU in bo potekal do leta 2029. Poleg velike uharice bodo ukrepi namenjeni še nekaterim redkim in ogroženim vrstam, kot so beloglavi jastreb, orel kačar in planinski orel.