Nobelove nagrade

Omogočili tudi pridobivanje vode iz puščavskega zraka

Nobelovo nagrado za kemijo letos prejmejo Susumu Kitagawa, Richard Robson in Omar M. Yaghi za razvoj kovinsko-organskih ogrodij

    Razglasitev letošnjih Nobelovih nagrajencev za kemijo v Stockholmu (ANSA)
Po nagrajencih za medicino in fiziko je danes švedska kraljeva akademija znanosti sporočila še dobitnike Nobelove nagrade za kemijo. To so znanstveniki Susumu Kitagawa (Univerza v Kjotu), Richard Robson (Univerza v Melbournu) in Omar M. Yaghi (Univerza Berkeley), ki so razvili kovinsko-organska ogrodja. Ustvarili so molekularne konstrukcije z velikimi prostori, skozi katere se lahko pretakajo plini in druge kemikalije.

Te kovinsko-organske strukture se lahko uporabljajo za pridobivanje vode iz puščavskega zraka, zajemanje ogljikovega dioksida, shranjevanje strupenih plinov ali kataliziranje kemijskih reakcij, je ob razglasitvi nagrajencev pojasnil Nobelov odbor.

