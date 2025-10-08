Omogočili tudi pridobivanje vode iz puščavskega zraka

Po nagrajencih za medicino in fiziko je danes švedska kraljeva akademija znanosti sporočila še dobitnike Nobelove nagrade za kemijo. To so znanstveniki Susumu Kitagawa (Univerza v Kjotu), Richard Robson (Univerza v Melbournu) in Omar M. Yaghi (Univerza Berkeley), ki so razvili kovinsko-organska ogrodja. Ustvarili so molekularne konstrukcije z velikimi prostori, skozi katere se lahko pretakajo plini in druge kemikalije.

Te kovinsko-organske strukture se lahko uporabljajo za pridobivanje vode iz puščavskega zraka, zajemanje ogljikovega dioksida, shranjevanje strupenih plinov ali kataliziranje kemijskih reakcij, je ob razglasitvi nagrajencev pojasnil Nobelov odbor.