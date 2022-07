Onesnaževanje vpliva na gospodarstvo

Svetovno gospodarstvo bi lahko do leta 2070 utrpelo 178.000 milijard dolarjev izgube, če se ne odzove na podnebne spremembe, v raziskavi Svet na prelomni točki ugotavlja Deloitte. Po drugi strani bi gospodarstvo s pospešenim prehodom na neto ničelne emisije v naslednjih petih desetletjih lahko pridobilo 43.000 milijard ameriških dolarjev.

Poročilo Deloittovega centra za trajnostni napredek (DCSP) so objavili med letnim srečanjem Svetovnega gospodarskega foruma. Kot so zapisali, bi 178.000 milijard dolarjev v letu 2070 predstavljajo 7,6 odstotka svetovnega bruto domačega proizvoda (BDP), so povzeli v slovenski veji Deloitta.

Če globalno segrevanje proti koncu stoletja doseže okrog tri stopinje Celzija, bi to lahko zelo negativno vplivalo na življenja ljudi, še posebej na najbolj ranljive, povečalo brezposelnost, poslabšalo zdravje in dobro počutje ljudi ter zmanjšalo produktivnost, zaloge hrane in vode ter znižalo življenjski standard po vsem svetu, so opozorili.

Deloittove ugotovitve temeljijo na raziskavi njihovega ekonomskega inštituta. Ta je analiziral 15 geografskih območij v azijsko-pacifiški regiji, Evropi in Ameriki ter ugotovil, da bi svetovno gospodarstvo v 50 letih lahko ustvarilo 43.000 milijard dolarjev dobička, če svetovni vodje združijo moči v sistemskem prehodu na neto ničelne emisije, s čimer bi se svetovni BDP v letu 2070 povečal za 3,8 odstotka.