Opolnoči v Sloveniji precejšnja pocenitev pogonskih goriv

V Sloveniji se bosta opolnoči ceni 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih zunaj avtocest precej znižali. Bencin se bo pocenil za 9,8 centa na 1,366 evra, dizel pa za 6,7 centa na 1,556 evra za liter. Še bolj se bo pocenilo kurilno olje, in sicer za 11,4 centa na 1,192 evra na liter. Cene bodo veljale do 19. decembra, so sporočili z gospodarskega ministrstva.

Za 50-litrski rezervoar 95-oktanskega neosvinčenega bencina bo tako na bencinskih servisih zunaj avtocest treba od torka odšteti 68,30 evra. Če cene ne bi bile regulirane in če hkrati potrošniki ne bi bili oproščeni plačila okoljskih dajatev, bi bilo treba po izračunih ministrstva za liter odšteti 1,463 evra, za 50 litrov pa 73,15 evra. To pri 50-litrskem rezervoarju pomeni 4,85 evra prihranka.

Za 50 litrov dizla pa bo po novem treba na bencinskih servisih zunaj avtocest odšteti 77,80 evra. Brez regulacije in oproščenega plačila okoljskih dajatev bi liter stal 1,664 evra, za 50 litrov bi tako potrošnik plačal 83,20 evra. To pomeni, da potrošnik pri točenju dizla v 50-litrski rezervoar privarčuje 5,40 evra.

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci določajo sami.