Ceni 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih zunaj avtocest se bosta opolnoči v Sloveniji nekoliko zvišali. Bencin se bo podražil za 3,4 centa na 1,276 evra, dizel pa za 1,6 centa na 1,483 evra za liter. Podražilo se bo tudi kurilno olje, za dva centa na 1,115 evra na liter. Podražitev sledi dvema precejšnjima pocenitvama v decembru. Nove cene bodo veljale v prihodnjem 13-dnevnem obdobju, to je do vključno 16. januarja, so sporočili z gospodarskega ministrstva.