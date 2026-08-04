S pesniško zbirko želi ustvariti mostove, bratstva in vezi

Afganistanski pesnik Fazal Rahim Farahi je zaradi migrantske usode svojo prvo pesniško zbirko izdal v Trstu. Pred časom jo je predstavil pred številnim občinstvom kavarne San Marco.

Zbirka, ki je izšla pri založbi Infinito edizioni, nosi italijanski naslov Ombra in attesa del sole (Senca, ki čaka na sonce), čeprav Farahi v italijanščini še ni dovolj domač, da bi v njej skladal verze. Pesmi je napisal v maternem jeziku, ki je zanj paštunščina, nato pa jih ob pomoči tržaškega pesnika Marka Veznaverja poitalijanil. »S Fazalom sva se spoznala pred tremi leti v mladinskem centru Toti. Zaupal mi je željo, da bi izdal pesniško zbirko in sem mu takoj ponudil pomoč, ker sem čutil njegovo željo po ustvarjanju mostov, bratstva in vezi. In ta zbirka je most, ki ga je Fazal zgradil z velikim talentom,« je ocenil Veznaver.

Prevajanje pesmi je potekalo s pomočjo umetne inteligence. Računalniški prevajalniki so, kot pač zmorejo, najprej pretvorili verze iz paštunščine v italijanščino. »Nato je bilo treba popraviti napake in odpraviti hude prevajalske nesporazume. A veliko časa sva posvetila niansam, da bi se tudi v italijanščini ohranili slikovitost in evokativna moč Fazalovih verzov,« je opisal tržaški pesnik in urednik knjige.

Stihi so na večeru zazveneli v obeh jezik. Farahi jih je prebral v materinščini, nato je Veznaver postregel s prevodom. Kot prvo je občinstvo slišalo pesem, ki opisuje smrt človeka na migrantski poti.

Farahi, ki se je rodil pred 30 leti v Farahu, pozna tegobe migranta, saj je po zaključenem študiju iz agronomije na univerzi v Kandaharju leta 2018 krenil proti Evropi. Zdaj v Trstu dela kot medkulturni mediator, njegov konjiček pa je ustvarjanje dekoracij s cvetjem, lesom in glino.

»Čim je prišel v Trst, se je takoj želel staliti s tem mestom, čeprav je grobo in težko,« je o pesniku dejal vodja Italijanskega solidarnostnega konzorcija (ICS) Gianfranco Schiavone. »Klasična književnost zmeraj preizprašuje sodobnost. Zato Fazalova poezija ni nekaj, čemur bi bilo treba reči migrantska poezija, ampak je zaradi odpiranja pomembnih družbenih vprašanj enostavno književnost,« je še dodal Schiavone.