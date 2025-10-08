Opozorilo o grozdju s previsokimi koncentracijami pesticida

V Sloveniji in na Hrvaškem se je na prodajnih policah znašlo grozdje s previsokimi koncentracijami pesticidov, ki sta ga državi uvozili iz Italije, poroča časopis La voce del popolo. Po poročanju hrvaškega spletnega časopisa Dnevnik.hr, so v njem ugotovili previsoko koncentracijo pesticida acetamiprid, in sicer 0,23 miligramov na kilogram, kar trikrat presega najvišjo dovoljeno vrednost in ogroža zdravje. Gre za pošiljko, ki je iz Italije prispela v Slovenijo in na Hrvaško. Oblasti pozivajo potrošnike, naj ga ne uživajo. Trenutno poteka preiskava.

V Sloveniji je distributer Geaprodukt že v preteklih dneh belo grozdje italijanskega porekla odpoklical in umaknil iz prodaje. Zaradi presežene vrednosti pesticida acetamiprid se grozdja ne sme uživati, so zapisali in navedli, da je serijska oznaka izdelka 90/1/9/25, rok dobave pa od 2. septembra do 7. septembra.