Oranžno Arsovo opozorilo zaradi močnih nalivov

Danes in jutri so na območju zahodne, osrednje in južne Slovenije možni dolgotrajni krajevni nalivi, so zapisali pri Arsu in objavili oranžno opozorilo, ki velja danes in jutri ves dan. V jugozahodnih predelih Slovenije, tistih ki mejijo s FJK, danes pričakujejo od 50 do 85 litrov dežja na kvadratni meter v 24 urah, enako količino pa tudi jutri.

Popoldne bo večinoma oblačno z obilnejšimi padavinami, pojavljale se bodo tudi nevihte. Manj dežja bo ob morju, kjer bo pihal okrepljen jugo, piše Arso. Jutri bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, ki bodo verjetnejše na zahodu Slovenije.

V soboto se bo vreme postopno umirjalo in ponekod že delno razjasnilo. V nedeljo bo povečini precej sončno in topleje.

Prihodnji teden bo pod vplivom anticiklona povečini stanoviten in precej sončen.