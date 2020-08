Oranžno opozorilo Arso: možna neurja s točo

Nad Sredozemljem se poglablja višinska dolina, naše kraje bo prešla izrazita hladna fronta. V prihodnjih urah se bo vreme še dodatno poslabšalo. Glavnino poslabšanja pričakujemo od popoldanskih ali večernih ur do jutrišnjih dopoldanskih ur.

Danes in v noči na torek se bo nadaljevalo nestabilno in nevihtno vreme, je zapisal Arso. Predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji bodo ob nevihtah dolgotrajni nalivi, možni so tudi močnejši sunki vetra in predvsem na jugu tudi toča, opozarjajo na Arsu. Nastajala bodo lahko krajevna neurja.

Ob današnjem poslabšanju je tudi civilna zaščita iz FJK razglasila rumeni alarm zaradi močnih neviht.