Oranžno opozorilo zaradi močnih in dolgotrajnih nalivov

V četrtek se bodo predvsem na Primorskem pojavljali močni in dolgotrajni nalivi, opozarja Arso, ki je za jutri (četrtek) za jugozahod Slovenije objavil oranžno opozorilo. Možne so izdatnejše padavine, so zapisali, v 24 urah bo lahko padlo od 50 do 85 milimetrov dežja. Vodotoki lahko poplavljajo ob strugah na območju pogostih poplav, opozarjajo, verjetne so motnje v prometu in pri oskrbi z električno energijo in pitno vodo. Možni so zemeljski plazovi.

Rumeno opozorilo so za jutrišnji dan objavili zaradi krajevnih neviht. Lokalno so možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel, so zapisali.

Rumeno opozorilo so zaradi neviht, padavin in vetra objavili tudi za petek in soboto.