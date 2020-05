Orban zaželel srečo dijakom z zemljevidom Avstro-Ogrske

Madžarski premier Viktor Orban je ponovno razburil z objavo o veliki Madžarski, ko se je ogrski del raztezal čez slovensko Prekmurje ter ozemlja današnje Avstrije, Hrvaške, Italije, Romunije, Slovaške in Srbije. Včeraj je na Facebooku s fotografijo globusa iz časov Avstro-Ogrske zaželel srečo maturantom pri pisanju zgodovine. Njegova objava je naletela na val reakcij in na številne odzive v Sloveniji in na Hrvaškem ter na družbenih omrežjih.

»Objave zemljevidov, ki bi jih bilo mogoče razumeti kot izraz ozemeljskih zahtev, so povsem razumljivo deležne zavračanja in zaskrbljenosti demokratične javnosti in politike,« je med drugim izjavil predsednik republike Borut Pahor, o čemer je tudi sam prepričan, je pripomnil. Na to bo opozoril svojega madžarskega kolega Janosa Aderja ob letošnjem uradnem obisku, je opozoril.

Hrvaški predsednik Zoran Milanović pa je hrvaškim maturantom sporočil, da imajo številne države, med njimi tudi Hrvaška, v arhivih zgodovinske zemljevide z obsežnejšimi ozemlji od današnjih. Pozval jih je, naj jih ne objavljajo in delijo, kar bi lahko po nepotrebnem razburjale sosede ter jim svetoval, naj gledajo v prihodnost.