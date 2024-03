Orjaški komet na našem nebu

V teh dneh je v ozvezdju Andromede s pomočjo navadnega daljnogleda viden komet Pons-Brooks (uradno 12P/Pons-Brooks). V 19. stoletju ga je neodvisno odkrilo več astronomov, prvi med njimi Francoz Jean-Louis Pons (1812), šele pozneje pa so ugotovili, da gre za isti komet. Svojo orbito obkroži v 71 letih, zaradi česar ga uvrščajo v Halleyjevo družino kometov. Gre za kriovulkanski komet, večji od Mount Everesta, na katerem se pojavljajo izbruhi, velike količine plina in prahu pa ga naredijo svetlejšega.

Komet, poznan tudi z vzdevkom "Hudičev komet", je ta teden posebno dobro viden, in sicer do vključno petka, predvsem med 19. in 20. uro. Najbolj se bo Zemlji sicer približal 2. junija, ko pa bo bolj oddaljen od Sonca in torej manj svetel.

Priložnost je med drugimi izkoristil ljubiteljski fotograf nebesnih teles David Kralj iz Trebč, član tržaškega Centra za astronomske študije Antares in predsednik Godbenega društva Viktor Parma. Komet je s svojim objektivom posnel v sredo zvečer s pobočja Vremščice, in sicer z 18-minutno ekspozicijo.