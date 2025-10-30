Orkan Melissa povzročil več deset smrti in ogromno škodo na Karibih

Orkan Melissa je ob prehodu prek Karibov povzročil smrti več deset ljudi in obsežno uničenje na Kubi, Haitiju in Jamajki, kjer je s hiš in drugih stavb odnašalo strehe, močan veter je podiral drevesa in električne drogove, poplavilo je številne domove in ceste.

Melissa je v torek prizadela Jamajko kot orkan najvišje 5. stopnje z vetrovi do 295 kilometrov na uro, s tem je izenačila rekord iz leta 1935 za najmočnejši orkan, ki je dosegel kopno, kažejo podatki ameriške Nacionalne uprave za oceane in atmosfero (NOAA).

Na Jamajki, kjer je po zadnjih podatkih umrlo najmanj devet ljudi, so v sredo že lahko podali prve ocene škode po torkovem razdejanju. Premier Andrew Holness je opozoril na popolno opustošenje po celotni državi. Dodal je, da je bilo uničenih 80 do 90 odstotkov streh, poškodovane so številne bolnišnice in druge javne stavbe ter urbana infrastruktura.

Zaradi orkana na Jamajki 864.000 ljudi, od tega 280.000 otrok, potrebuje humanitarno pomoč, so sporočili pri Unicef Slovenija, kjer zbirajo sredstva za pomoč otrokom in družinam, ki so jih prizadele naravne nesreče in druge krize.

Na Haitiju je umrlo najmanj 25 ljudi, 18 pa jih pogrešajo, je v sredo sporočila agencija za civilno zaščito. S Kube pa so poročali o porušenih hišah, blokiranih gorskih cestah in odtrganih strehah, v zavetiščih je po evakuacijah ostalo več kot 700.000 ljudi. Najhujše razdejanje so zabeležili v zahodnem delu države.