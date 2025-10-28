Orkan Melissa se približuje Jamajki

Orkan Melissa se je do ponedeljka zvečer okrepil v neurje najvišje, pete stopnje in se s hitrostjo vetrov prek 280 kilometrov na uro počasi in nezadržno približeval Jamajki, ki naj bi jo dosegel danes popoldne po srednjeevropskem času. Gre za najmočnejše letošnje neurje na svetu, ki je na Jamajki že pred prihodom zahtevalo tri smrtne žrtve.

Melissa, 13. poimenovana nevihta letošnje sezone orkanov v Atlantiku, ki traja od začetka junija do konca novembra, je v zadnjih dneh terjala najmanj štiri smrtne žrtve na Haitiju in v Dominikanski republiki, kjer je povzročila močno deževje in zemeljske plazove.

Čeprav je bil orkan v ponedeljek popoldne še daleč od obale Jamajke, pa so močni vetrovi že ruvali drevesa, rušili daljnovode in sprožali plazove. Oblasti so prebivalce posvarile, da najhujše šele prihaja.

Po navedbah jamajškega ministra za zdravje Christopherja Tuftona so na Jamajki tri osebe umrle med pripravami na orkan. V enem od primerov je drevo padlo na zdravstvenega delavca. Več ljudi se je poškodovalo po padcu s streh ali lestev, navaja španska tiskovna agencija EFE.

Okoli 50.000 ljudi je ostalo brez elektrike, večinoma na zahodnem delu otoka. Pouk v državi medtem poteka po spletu, navaja britanski BBC.

Ameriški Nacionalni center za orkane (NHC) opozarja, da se Jamajki ob prihodu orkana obetajo obilne padavine in do štiri metre visoki valovi plime, zaradi česar so v ponedeljek obalna območja evakuirali. V državi je na voljo 850 zavetišč za 20.000 ljudi.

Okrepitev Melisse v najmočnejšo letošnjo nevihto na Zemlji in eno najmočnejših neviht v Atlantiku nasploh je spodbudila nenavadno visoka temperatura oceana v Karibih. Po podatkih raziskovalne skupine Climate Central, ki se ukvarja s podnebnimi spremembami, je bila temperatura oceana na njeni poti za približno 1,4 stopinje Celzija višje od povprečja za to obdobje leta.