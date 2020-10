Oropali bančno poslovalnico v Dutovljah

Zamaskirana neznanca sta malo pred 13.30 oropala bančno poslovalnico v Dutovljah. Po prvih podatkih je eden od njiju z orožjem zagrozil uslužbenki in zahteval denar.

Policisti so bili o ropu obveščeni ob 13.27. Neznanca, ki sta po kaznivem dejanju pobegnila, sta bila oblečena v temnejša oblačila, sporočajo policisti, prek glav sta imela temni kapuci in kirurški maski. Visoka sta približno 170 centimetrov.

Vse, ki bi bili opazili karkoli sumljivega, policisti naprošajo, da jim to čimprej sporočijo na številko 113 ali pa policistom, ki so trenutno na kraju in opravljajo ogled prizorišča kraje.

Storilca, ki sta z orožjem zagrozila prodajalki banke v Dutovljah in pobrala denar, sta po do zdaj znanih podatkih pobegnila z belim osebnim avtomobilom fiat panda, starejšega letnika, najverjetneje tujih registrskih tablic.

Gre za moškega in žensko. Starost moškega je med 28 in 34 let, oblečen je v rjave hlače in temno jakno na zadrgo, sive in črne barve, ima temnejše lase, ki segajo do ramen in nosi očala, sporoča policija.

Ženska je visoka okrog 180 cm in je višjega od moškega. Oblečena je v svetle kavbojke in črno jakno z zelenim robom. Ima temne lase, ki segajo do polovice hrbta. Eden od njiju je imel tudi zeleno torbo čez ramo s svetlim prečim vzorcem. Oba sta imela modre rokavice in medicinske zaščitne maske na obrazu, so še zapisali policisti.