Osemnajstletni dijak umrl v nesreči pri delu

V nesreči pri delu je danes v Lauzaccu, ki leži med Palmanovo in Vidmom, umrl Lorenzo Parelli, 18-letnik iz kraja Castions di Strada. V predelovalnem kovinarskem obratu, kjer je kot dijak poklicnega zavoda opravljal prakso, je nanj padel tram. V delavnico podjetja, v katerem izdelujejo cestne tehtnice, je prihitel rešilec z zdravstvenim osebjem, ki pa komaj polnoletnemu fantu, 18. rojstni dan je namreč praznoval novembra, ni moglo pomagati, saj je bil pri priči mrtev. Delovno prakso bi zaključil ravno danes, obiskoval je drugostopenjsko srednjo šolo Bearzi v Vidmu.

Na prizorišče nesreče so prihiteli tudi starši, gasilci in karabinjerji, ki so začeli preiskovati okoliščine dogodka. Ob njih so bili tudi inšpektorji lokalnega zdravstvenega podjetja in namestnik javnega tožilca iz Vidma. Kraj, kjer je na osemnajstletnika padel tram in ga ubil, so zagradili, delavnico pa zasegli, da bi lahko ugotovili morebitno vpletenost tretjih oseb v nesrečo.