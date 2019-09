»Ostali bomo zvesti novi vladi«

»To ni bila lahka izbira za nobenega od nas, začenši z Matteom Renzijem, toda odločili smo se za novo stranko, ki bo v parlamentu vsekakor podpirala vlado Giuseppeja Conteja. Prizadevali smo si za nastanek nove trdne vlade in tej bomo ostali zvesti«.

Tržaški poslanec in podpredsednik poslanske zbornice Ettore Rosato je med tistimi politiki, ki so bili vselej ob strani Mattea Renzija. 51-letni Rosato, ki se s politiko ukvarja že veliko let (leta 1987 je bil v Trstu izvoljen za rajonskega svetnika v vrstah Krščanske demokracije), je bil med ustanovitelji Demokratske stranke. Toda odločil se je, da sledi Renziju v novi stranki Italia viva – včeraj je ves dan sodeloval v Rimu pri pripravah na ustanovitev novih parlamentarnih skupin, ki naj bi nastale že v prihodnjih dneh, najkasneje v ponedeljek. Rosato je tudi državni koordinator Renzijevih Odborov za civilno akcijo – povratek v prihodnost.

Kot je poudaril, je bil eden izmed ustanovnih članov DS in se ni nikoli ukvarjal s politiko »za« stranko, temveč »s« stranko; stranka je po njegovem mnenju orodje politike, ne pa cilj politike. Kaj se bo torej po njegovih napovedih zgodilo v DS in parlamentu? »Vsak kolega se bo odločil neodvisno in samostojno,« je ocenil Rosato in najavil, da bodo v kratkem formalizirali člane parlamentarnih skupin.